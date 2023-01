Milleproroghe, oltre 1.300 emendamenti alle commissioni in Senato

Sono oltre 1.300 gli emendamenti al decreto Milleproroghe presentati alle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato.

Il termine per le proposte di modifica scadeva alle 12. Gli emendamenti segnalati potranno essere al massimo 250 e le votazioni in commissione sono programmate a partire dal 25 gennaio. Il via libera dovrebbe arrivare entro venerdì 27, per inviare il testo in Aula la settimana successiva.