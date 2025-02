Milleproroghe, accordo tra maggioranza e opposizione: salta proroga concordato

Accordo raggiunto in Commissione affari costituzionali del Senato tra maggioranza e opposizione sul decreto Milleproroghe. Dopo riunioni e interlocuzioni che si sono protratte per tutta la giornata, governo e maggioranza accettano il ritiro, chiesto dall'opposizione, dell'emendamento dei relatori sulla rottamazione delle cartelle fiscali e la proroga per l'adesione al concordato biennale. La misura sulla rottamazione verrebbe però recuperata con la riformulazione di un emendamento parlamentare mentre salterebbe la proroga per l'adesione al concordato.