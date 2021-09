Milano, spese Bernardo: il Centrodestra salda "il conto" al candidato sindaco

Le forze di centrodestra salderanno l'anticipo di quanto pattuito per il sostegno economico alla campagna elettorale del candidato sindaco di Milano, Luca Bernardo. È quanto emerge da fonti della coalizione di centrodestra a Milano. La questione era stata sollevata dallo stesso Bernardo venerdì scorso attraverso un audio messaggio inviato ai vertici della coalizione in cui lamentava la mancanza di fondi per le due ultime settimane di campagna elettorale per il primo turno, minacciando anche le dimissioni. Ma tutto si è risolto.

L'ultimatum nella chat di WhatsApp . Era stato proprio Luca Bernardo a chiedere di saldare il dovuto su WhatsApp. "Vi lascio il messaggio così rimane nero su bianco, ma chiedo cortesemente in qualità di segretari dei partiti responsabili che se entro questa settimana non arrivano almeno per tutti i partiti 50mila euro a testa per questa campagna che costa molto di più, io lunedì mattina alle 10 convoco una conferenza stampa e dirò che mi ritiro dalla tenzone elettorale". E ancora: "Vi voglio bene e vi stimo però io ci sto mettendo la faccia e, come vedete, sono stato colpito profondamente in un mese e mezzo di mia presenza in politica".

La precisazione: "Tanto rumore per nulla, normale dialettica tra le parti" - "Si è trattato di uno scambio nel pieno rispetto della trasparenza, a partire dalla trasparenza verso i milanesi", Ha spiegato Bernardo in una nota. "I toni sono stati più decisi per velocizzare le burocrazie dei partiti già molto impegnati giustamente nelle proprie corse ma si è fatto tanto rumore per nulla, il centrodestra è sempre più unito"