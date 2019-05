Milano, Salvini in piazza Duomo: "Estremista è chi guida l'Europa" | Rimosso striscione anti-ministro

"Al referendum del 26 maggio non prendo venti impegni, ne prendo uno: cambiare l'Europa da cima a fondo ma se date alla Lega il primo posto in Italia e in Europa non mollerò finché ciascuno in Italia non pagherà il 15% di tasse. Non una lira di più. Non solo non una tassa di più ma dateci forza e il coraggio per abbassarle. Perché volere è potere". Lo dice ancora Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano.