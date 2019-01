Migranti, Zingaretti: "Dal Lazio 1 mln per non chiudere gli Sprar"

Arriva un contributo dalla Regione Lazio per evitare la chiusura degli Sprar, i centri di protezione per i richiedenti asilo, finiti nel mirino di Matteo Salvini. "Nella legge regionale di bilancio - afferma il governatore Nicola Zingaretti - abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro per non farli chiudere. Un fondo che attiviamo per far ritornare l'umanità perduta nella crudele vicenda del Cara di Castelnuovo di Porto".