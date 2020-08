Migranti, Viminale a Musumeci: "La materia compete allo Stato"

"Quella dei migranti è una materia di competenza statale, un'ordinanza regionale non può incidervi". Lo hanno fatto sapere fonti del Viminale, riferendosi all'ordinanza del governatore siciliano Nello Musumeci in base alla quale "entro lunedì i migranti presenti negli hotspot e nei centro di accoglienza dovranno essere trasferiti fuori dall'isola". Le stesse fonti sottolineano che "si sta facendo il possibile per alleggerire la situazione in Sicilia".