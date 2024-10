Migranti, via libera del Consiglio dei ministri al decreto flussi

Mantovano è tornato poi sulla questione cellulare, che ha sollevato non poche polemiche. "L'accesso al telefono cellulare dei migranti che arrivano in Italia ha un unico scopo: garantire l'identificazione del migrante o al minimo l'individuazione della provenienza geografica", ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. "C'è - ha spiegato - l'obbligo di collaborare all'identificazione, posto che chi entra lo fa in modo irregolare. L'obbligo si esplica anche mostrando i dati contenuti nel cellulare, ma solo quelli finalizzati all'identificazione. E' previsto il divieto di accesso alla corrispondenza e a qualsiasi altra forma di comunicazione e c'è diritto ad assistere con un mediatore culturale. Viene redatto un verbale" e l'accesso al telefono deve essere "autorizzato dal giudice di pace previamente o con una convalida entro 48 ore dopo l'accesso ai dati identificativi. In caso di non convalida o convalida parziale i dati sono inutilizzabili e il giudice ne dispone la cancellazione. Non è un atto come la perquisizione e il sequestro ma è finalizzato solo all'identificazione", ha ribadito.