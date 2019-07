Migranti, vertice ministri dell'Interno Ue: Italia contro Francia e Germania sui porti di sbarco

E' scontro tra l'Italia da un lato e la Francia e la Germania dall'altro sui porti di sbarco dei migranti. Al vertice tra ministri dell'Interno organizzato a Helsinki, Matteo Salvini ha ribadito il suo "no" al principio del porto più vicino per l'approdo degli immigrati, appoggiato dal governo maltese. Parigi e Berlino insistono invece per far approvare un documento sugli arrivi che vincoli in tal senso i Paesi che affacciano sul Mediterraneo.