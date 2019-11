Migranti, Ungheria: "Di Maio non sfoghi su di noi le sue frustrazioni"

"Sarebbe meglio se il ministro degli Esteri italiano non sfogasse su di noi le sue frustrazioni derivanti da vicende di politica interna". E' l'attacco rivolto a Luigi Di Maio dal ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, sulla questione migranti. "Non bisognerebbe far entrare i migranti clandestini né mettere in pericolo l'Europa", ha aggiunto Szijjarto "in merito alle parole con cui Di Maio ha fatto riferimento al governo ungherese".