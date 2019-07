Migranti, Trenta: "Senza navi militari in mare sono tornate le ong. Avvisai Salvini" | Lui replica: "Parlano i numeri"

"Quanto sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini : senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e si lamenta". Lo afferma al Corriere della Sera il ministro della Difesa Trenta che aggiunge: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a chiedere al Viminale se volevano supporto per il trasbordo dei migranti a Malta , visto che nessuno veniva a prenderseli".

Da almeno una settimana alla Difesa si stanno pianificando "misure di sorveglianza speciale contro i trafficanti nei pressi delle coste italiane", l'ultima riunione c'è stata sabato sera.



"Indipendentemente dal caso migranti e delle ong - chiarisce Trenta - l'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente e ho dato mandato allo Stato Maggiore di pianificare vari scenari. Se la crisi dovesse degenerare, l'Italia non può farsi trovare impreparata". L'obiettivo è chiaro: "Prevenire ogni sviluppo per tenere in sicurezza il nostro Paese".



Salvini replica: "Parlano i numeri" - A stretto giro arriva la risposta a distanza di Matteo Salvini che ribatte al ministro della Difesa Elisabetta Trenta affermando che alle polemiche "replicano i numeri". "La missione Sophia, con tutto il rispetto, recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia, perché questo prevedevano le regole della missione. Ditemi se il contrasto dell'immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati in giro per il Mediterraneo e portarli tutti in Italia", osserva Salvini, annunciando che "già entro la settimana avremo un comitato per l'ordine e la sicurezza al Viminale su questo e altri temi". Il ministro dell'Interno e vicepremier poi taglia corto: "Basta critiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po' nervosetti, problema loro".