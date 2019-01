Migranti,Toninelli:incidente diplomatico con Francia serva per agire

"Se serviva un incidente diplomatico con la Francia per arrivare alle cause del problema migratorio ne sono ben felice". Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ha comunque sottolineato come la Francia non sia un nemico dell'Italia. Secondo il ministro, "se vogliamo nascondere i fatti non risolveremo i problemi", bisogna andare alle "cause del fenomeno e insieme all'Ue stabilizzare l'Africa".