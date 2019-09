Migranti, Tajani: "Serve un piano Marshall per l'Africa"

"La questione dell'immigrazione non si risolve solo chiudendo le frontiere. Senza una visione che vada oltre il nostro naso non si risolverà mai. Serve un piano Marshall per l'Africa". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, aggiungendo che "bisogna essere più lungimiranti per fare investimenti più consistenti in Africa, il problema è lì, se non si capisce questo non si va da nessuna parte".