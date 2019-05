Migranti, sui rimpatri si apre un nuovo fronte di scontro tra la Lega e il M5s

Sul tema dei migranti si apre un altro fronte di tensione tra Lega e M5s. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha infatti scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo "un salto di qualità" in merito ai rimpatri, per i quali sono necessari ambiti "che travalicano le mie competenze". A rispondergli a stretto giro rimandando la palla nel campo del vicepremier sono però fonti del M5s: "Non faccia lo gnorri, sono competenze sue".

Salvini aveva scritto a Conte e al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, rimarcando i "buoni risultati" ottenuti, "per quanto di competenza del ministero dell'Interno", sul fronte dei rimpatri di migranti. Per consolidarli, però, secondo il ministro dell'Interno "serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua collegialità, investendo profili di natura economica-commerciale e di politica estera tout court, ambiti che travalicano le competenze del mio dicastero".



Poche ore dopo, la risposta del M5s riportata da fonti interne al movimento: "Salvini scrive a Conte per chiedergli un salto di qualità sui rimpatri? Ma per favore, sono di sua competenza, non faccia lo gnorri. Il fatto che abbia scritto a Conte e Moavero è come una dichiarazione di fallimento. Si prenda anche lui le sue responsabilità. Non aveva detto che avrebbe rimpatriato 600mila migranti in un mese?".