Migranti, Soumahoro a centrosinistra: "Andiamo sulle navi"

Appello a favore dei migranti, e contro il rinnovo del memorandum Italia-Libia, da parte di Aboubakar Soumahoro, neo eletto alla Camera dei deputati.

"Lancio l'invito a tutti i parlamentari dell'opposizione ad andare sulle navi che salvano gli esseri umani nel Mediterraneo - ha spiegato -, per far valere i principi di umanità racchiusi nella nostra bella e attuale Carta costituzionale. In questo momento, in cui alcuni ministri si apprestano a tenere sospese vite umane in mare, non si può solo continuare a parlare ma bisogna agire. Servono azioni risolutive e determinanti anche per fermare i disumani accordi libici".