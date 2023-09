Migranti, Schlein: "Aprire vie legali verso tutti i Paesi Ue"

Per affrontare l'emergenza migranti per Elly Schlein si deve "continuare la battaglia per la condivisione delle responsabilità" tra Paesi europei.

La segretaria del Pd dalla Festa dell'Unità diTorino, commentando gli ultimi provvedimenti annunciati dal governo sull'immigrazione, chiede di "aprire vie legali" per l'arrivo di migranti "verso tutti i Paesi" dell'Ue e "una missione europea, ma di ricerca e soccorso nel Mediterraneo".