Migranti, Salvini: "Sbarchi inaccettabili, ho scritto a Draghi"

Ansa

"Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al presidente Draghi e ai ministeri della Salute e degli Interni". Lo ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo che "oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e varianti, è doveroso anche bloccare barchini e barconi per rispetto degli italiani, dei loro sacrifici, della loro salute, della loro sicurezza".