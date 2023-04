Migranti, Salvini: "Protezione speciale invenzione giallo-rossa"

"La protezione speciale dei migranti, a livello europeo, non è prevista: l'hanno portata in Italia nel 2020 quelli del governo giallo-rosso.

Dopo tre anni sono stati concessi più di 46mila permessi, per cercare lavoro, e solo 2.600 sono stati convertiti in contratti, appena il 5%. Ha funzionato? Non mi pare proprio. E' giusto toglierla o no? Direi. E senza togliere diritti a chi scappa dalla guerra". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. "L'Italia - ha aggiunto - non può accogliere da sola gli immigrati che arrivano da ogni dove. Non possiamo più essere lasciati da soli. L'Europa non ci ha mai aiutato: è giunto il momento che lo faccia. Deve dare un senso alla sua esistenza".