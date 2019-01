Migranti, Salvini: "Non sarò mai complice degli scafisti"

Il tema immigrazione continua a tenere banco all'interno del governo, con il vicepremier Matteo Salvini che torna alla carica e afferma: "Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani e delle Ong". Il ministro punta poi il dito contro "certi sindaci e governatori di sinistra" che "anziché denunciare la presunta violazione dei 'diritti dei clandestini', dovrebbero occuparsi dei loro cittadini".