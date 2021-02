Migranti, Salvini: "Invocare l'Europa fino in fondo"

Ansa

"Se si invoca l'Europa, la si deve invocare fino in fondo. In nessun Paese europeo si entra, si sbarca e si circola senza limiti e senza controlli". Lo ha detto a Catania il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. "Noi quest'anno speriamo che Lampedusa sia la capitale della bellezza, della pesca e del turismo e non di altro", ha aggiunto.