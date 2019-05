Migranti, Salvini alla Caritas: "Se siete generosi, accogliete con meno soldi"

Il vicepremier Matteo Salvini torna a polemizzare sul tema immigrazione, stavolta prendendo di mira la Caritas. "Vengo attaccato da qualche parroco e vescovo perché abbiamo ridotto da 35 euro a 21 euro al giorno i soldi per mantenere gli immigrati. Se siete generosi accogliete anche con meno soldi. Mi viene il dubbio che qualcuno accoglieva per far quattrini non perché aveva il cuore buono e generoso", afferma il ministro dell'Interno.