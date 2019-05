Migranti, Salvini al Papa: integrazione solo con numeri controllati

"L'integrazione vera è possibile solo con numeri controllati. Lo dico anche al Santo Padre, che parla sempre dei migranti, porti aperti". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, rivolgendosi a Papa Francesco. "Altrimenti è il caos e non credo che Bergoglio voglia il caos. Il muro di Viktor Orban in Ungheria? Ha ottenuto il risultato, i clandestini non entrano", ha aggiunto il ministro dell'Interno.