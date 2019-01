Migranti, Salvini a Conte: "Serve un chiarimento nel governo"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è furioso per la decisione del premier, Giuseppe Conte, di accogliere una parte dei migranti delle navi ong Sea Watch e Sea Eye sbarcati a Malta. Salvini chiede al governo un "chiarimento" che ci sarà "questa sera al mio ritorno", ha detto da Varsavia. "E' una decisione che non ha senso, non ho capito questa accelerazione. Sono io il ministro che si occupa di pubblica sicurezza", ha aggiunto il vicepremier.