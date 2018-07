Migranti, Renzi attacca Lega-M5s: scommettere sulla paura è autogol

"Lega e M5s hanno bloccato due navi di poveri malcapitati in mezzo al Mediterraneo. Pensavano di cambiare la linea dell'Europa sui migranti prendendo in ostaggio qualche centinaio di disperati, scommettendo sulla paura". Lo ha affermato l'ex premier dem, Matteo Renzi, aggiungendo: "Un giorno, temo presto, ricorderemo la gestione grilloleghista sull'immigrazione come il più incredibile autogol mai fatto dai nostri in Europa".