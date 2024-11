Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato il caso dei recenti pronunciamenti dei giudici in tema di migranti. "Vi è una grande confusione sotto il cielo in Europa, perché ogni Paese va per conto suo. Manca una normativa omogenea e un indirizzo giurisprudenziale omogeneo. Quindi la cosa più importante è risolvere quanto prima la questione a livello normativo europeo".