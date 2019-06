Migranti, Moavero: "La Libia non è un porto sicuro, è dato di fatto"

"La definizione di porto sicuro viene dalle convenzioni internazionali, queste condizioni per la Libia non ci sono". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, riferendosi, seppur non esplicitamente, alla situazione dei migranti a bordo della Sea Watch 3. Moavero ha poi sottolineato che "so che da questo nascono precisazioni di carattere mediatico su convergenze di posizioni o meno, ma è un dato di fatto del diritto internazionale".