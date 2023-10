Migranti, Meloni: "Mi preoccupa difesa corporativa dei magistrati"

Il premier Giorgia Meloni torna a commentare la decisione del giudice di Catania sui migranti.

"Sulle motivazioni di quella sentenza, che si occupa di un migrante, fra l'altro già destinatario di un provvedimento di espulsione con tesi francamente incomprensibili, tipo le caratteristiche fisiche del migrante adatte ai cercatori d'oro in Tunisia, io non sono d'accordo". E aggiunge: "La difesa corporativa che vedo dall'altra parte piuttosto mi preoccupa, perché come un magistrato è libero di dire che un provvedimento del governo è illegittimo, il governo può dire che non è d'accordo senza che questo voglia dire attaccare una categoria".