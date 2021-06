Migranti, Meloni: c'è chi finge di non vedere l'emergenza

ansa

"Oltre 19mila sbarchi quest`anno: la maggior parte dei migranti non ha nemmeno diritto a rimanere in Italia. Questo crea, oltre ai problemi di integrazione, anche evidenti rischi legati alla sicurezza". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo: "E il tutto si svolge durante una pandemia. C'è un'emergenza, ma c'è anche chi fa finta di non vederla".