Migranti, Matteo Salvini: "Il fallimento del governo è nei numeri"

Dopo la pubblicazione dei dati del Viminale sul flusso migratorio, cresciuto del 148% nell'anno 2019-2020, Matteo Salvini lancia un duro affondo al governo. "Il fallimento è nei numeri, mentre il ministro Lamorgese si vanta di aver controllato più di 20 milioni di italiani durante il Covid. Pugno duro con i cittadini, inseguimenti e multe per chi va in spiaggia, balla o fa l'aperitivo, carezze e porti aperti per Ong, trafficanti e clandestini".