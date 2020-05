Migranti, M5s: "L'accordo non camuffi la sanatoria, diremmo di no"

Sul tema dei lavoratori stagionali, il M5s resta "fortemente contrario a qualunque intervento che si configuri come una regolarizzazione indiscriminata". Lo scrive il Movimento stesso in una nota, confermando un fermo "no" rispetto a qualunque ipotesi di sanatoria sui reati commessi. "Confermiamo il nostro principio di partenza: il permesso di soggiorno deve essere legato a un contratto di lavoro, non viceversa", aggiungono i 5 Stelle.