Migranti, Lega musulmana: "L'Europa deve aiutare l'Italia"

"L'Europa deve aiutare l'Italia, distribuendo i migranti in tutti i Paesi e l'Italia dovrebbe ricevere fondi consistenti dall'Ue per il suo lavoro" di accoglienza dal Mediterraneo. Lo ha detto Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, segretario generale della Lega musulmana mondiale. "L'Italia - ha aggiunto dal palco del Meeting di Rimini - non può fare da sola e il lavoro più importante" per i Paesi europei "è che i migranti siano e si sentano produttivi".