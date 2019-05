Migranti, Landini: "Multe a chi salva vita? La smettano"

Duro affondo del leader della Cgil, Maurizio Landini, sulle misure ipotizzate da Salvini nel decreto sicurezza bis. "Dare una multa a chi salva una persona e non combattere chi uccide come la 'ndrangheta, la camorra, la mafia? Ma di cosa stiamo parlando? E' l'ennesimo provvedimento elettorale. E' una cosa contro le persone e contro l'intelligenza degli italiani. La smettano, chi va al governo deve governare non continuare la campagna elettorale".