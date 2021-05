Migranti, Lamorgese: "Occorre far sentire la nostra voce in Ue"

Ansa

"Draghi è andato a parlare in Europa. Aver messo sul tavolo Ue il problema delle migrazioni è importante, occorre far sentire la nostra voce". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito all'intervento del premier dopo il Consiglio europeo. "Credo che con autorevolezza non solo di Draghi, ma delle azioni poste in essere stiamo dimostrando che ci può essere una migrazione sostenibile e umana, che deve avere anche delle regole".