Migranti, Tajani: Italia accoglie per prima, ha bisogno di solidarietà

"Visto che l'Italia accoglie per prima i migranti, ha bisogno della solidarietà europea".

Così Antonio Tajani, sottolineando come il nostro Paese sia "oggetto di flussi migratori costanti, per una serie di concause: le difficoltà in Tunisia, in Afghanistan, le azioni di Boko Haram in Nigeria". "Serve più solidarietà europea ed è stato fatto qualche passo in avanti, come nel caso della Tunisia", ha quindi aggiunto il ministro degli Esteri.