Migranti, il commissario Ue: "Siamo al fianco dell'Italia"

Sul tema dei migranti il commissario europeo alle Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, ha avuto con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, un "incontro costruttivo a Roma". A sostenerlo è lo stesso Avramopoulos che, in un post su Twitter, spiega che Ue e Italia lavorano "insieme per soluzioni europee per gestire meglio la migrazione. L'Europa è al fianco dell'Italia per affrontare assieme questa sfida".