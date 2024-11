Migranti, Meloni sente Costa: "Serve quadro Ue su asilo e rimpatri"

Il premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente entrante del Consiglio europeo, Antonio Costa. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "nel rinnovare i propri auguri di buon lavoro, Meloni si è concentrata sulle priorità italiane in vista del Consiglio europeo di dicembre, a partire dal tema migratorio". A questo riguardo, "ha sottolineato l'esigenza che l'Ue possa contare su un quadro giuridico sempre più efficace per la gestione ordinata delle domande di asilo e delle procedure di rimpatrio dei migranti irregolari, ricordando in particolare l'indicazione da parte del Consiglio europeo dello scorso ottobre della necessità di un'urgente iniziativa legislativa proprio in materia di rimpatri".