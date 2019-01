Migranti, Fico: "L'accoglienza è crescita e sicurezza"

"L'accoglienza non è una parola astratta, ma significa crescita, sicurezza e benessere". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando del tema dell'immigrazione. "Un territorio che accoglie in modo virtuoso è più solido e coeso. Di questo ho parlato con ricercatori che mi hanno presentato alcuni loro progetti, come l'accoglienza sostenibile, che ci sono rivelati un valore aggiunto per le comunità", ha aggiunto.