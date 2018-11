Migranti, Fico contro la Lega: "Dovremmo aderire al Global Compact" | Poi prende le distanze dal dl Sicurezza

La terza carica dello Stato, intervenuto a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei, ha aggiunto che il Global Compact "serve all'Italia a non isolarsi. Si tratta di una gestione globale fatta con gli altri Paesi, è un'affermazione del multilateralismo sull'immigrazione".



"Prendo le distanze dal decreto Sicurezza" - Il presidente della Camera ha quindi confermato che la sua assenza al foto finale sul decreto Sicurezza è stata una presa di distanza dal contenuto del provvedimento voluto dal vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. Fico ha spiegato di non averne parlato prima "perché io sono il presidente della Camera, rispetto fino in fondo il mio ruolo, i diritti di maggioranza e opposizione, mando avanti i provvedimenti che arrivano in Aula con la collaborazione di tutti i capigruppo e rimango fedele al mio ruolo istituzionale. Se poi parliamo del merito del decreto dopo che è passato quello è un altro discorso".



Salvini: "Global Compact? Fico faccia votare l'Aula, no dalla Lega" - Roberto Fico dice che il global compact va approvato? "Faccia votare il Parlamento e il Parlamento deciderà. Io sono contrario perché mette insieme migranti regolari e irregolari". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini confermando che la Lega voterà "contro".