Migranti, Di Maio: "Lavoriamo per migliorare l'intesa con la Libia" 

"Il governo intende lavorare per modificare in meglio i contenuti del memorandum Italia-Libia sui migranti". Lo ha detto Luigi Di Maio, rispondendo a un'interrogazione parlamentare alla Camera sul documento di intesa siglato nel 2017 dai due Paesi in materia di contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani. "Il memorandum può essere modificato - ha aggiunto - ma è innegabile come abbia ridotto arrivi e morti in mare".