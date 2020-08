Migranti, Di Maio: già diversi i barchini bloccati dalla Tunisia

Sulla questione migranti Luigi Di Maio plaude al governo per il lavoro diplomatico svolto con Tunisi. Il ministro degli Esteri spiega su Facebook come "siano già diversi i barchini, partiti per l'Italia, fermati a ridosso delle coste tunisine". "Per bloccare gli sbarchi dalla Tunisia serviva concretezza e dialogo. Proprio quello che questo governo sta facendo e i primi risultati stanno arrivando. Con le urla non si va da nessuna parte", conclude.