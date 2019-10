Migranti, Di Maio: "Decisione su rimpatri in 4 mesi"

"Chi non può stare in Italia, non possiamo aspettare due anni per rimpatriarlo, domattina firmo un decreto in cui si dice che in 4 mesi, non più in due anni, si può capire se una persona può stare qui o se deve essere rimpatriata". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando come sui rimpatri si sia "fermi all'anno zero".