Migranti, Di Maio: "Chiusura porti è una soluzione solo occasionale"

Quella di chiudere i porti per impedire gli sbarchi di migranti è una misura "risultata efficace in alcuni casi", ma "è pur sempre occasionale". A sottolinearlo è il vicepremier e capo politico del M5s, Luigi Di Maio , secondo il quale questa strategia "funziona ora, ma di fronte a un intensificarsi della crisi", a causa della situazione in Libia , "non basterebbe". E invita Salvini: "Convinca Orban ad accettare le sue quote di migranti".

"Il problema è proprio questo. Sento tanto parlare di sovranisti, ma è troppo facile fare i sovranisti con le frontiere italiane. Così non va bene, qui ci vedo un po' di incoerenza. Non ci si può lamentare dei migranti se poi si stringono accordi con le stesse forze politiche che ci voltano le spalle".



"C'è una crisi in corso - spiega al Corriere della Sera il ministro del Lavoro. - Il governo la sta monitorando giorno dopo giorno. L`obiettivo eègarantire la sicurezza del nostro Paese e dell'area, delle aziende italiane e dei nostri militari che svolgono un lavoro straordinario a sostegno della popolazione locale. Bisogna avere testa in questi momenti e lavorare con responsabilità. Quel che sta accadendo non è un gioco, non è Risiko in cui uno si diverte a fare il duro con l`altro. Le parole hanno un peso".



"La Francia è un Paese amico" - Quanto al timore che la Francia voglia e possa adottare una linea autonoma sulla Libia, il leader pentastellato chiarisce: "La Francia è un Paese amico con cui ci parliamo schiettamente e da un Paese amico mi aspetto correttezza e coerenza, fermo restando che l`obiettivo di tutti a mio avviso deve essere quello di avviare un processo di riconciliazione nazionale che sia innanzitutto inclusivo e intra-libico. No ingerenze, ma sostegno alla pace. Non saranno ripetuti gli errori del passato. La soluzione in Libia non è l`uso della forza. Non è un altro intervento militare".