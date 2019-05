Migranti, De Falco: "Mi imbarcherò sulla Mare Jonio"

"Nel momento in cui la Mare Jonio sarà disponibile, io mi imbarcherò". Lo ha affermato il senatore Gregorio De Falco (ex M5s) alla trasmissione "Stasera Italia" su Retequattro. Quando gli è stato chiesto se con questo gesto vuole sfidare il vicepremier della Lega Matteo Salvini, De Falco ha fermamente risposto: "No, non è una sfida. Io faccio il mio lavoro: salvare vite".