Migranti, 26 Corti d'appello a Mattarella: riforma asilo un disastro annunciato

I 26 presidenti delle Corti d'appello hanno scritto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, chiedendo di scongiurare il "disastro annunciato" e i "gravi esiti" sul lavoro degli uffici giudiziari dei decreti di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale, attualmente in fase di conversione in Parlamento. In particolare, i giudici hanno forti perplessità sulla proposta della maggioranza di attribuire alle Corti d'appello anche la "competenza per i provvedimenti di convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo", come nei casi recenti e contestati che hanno riguardato l'Albania.