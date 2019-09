Migranti,Conte: "Svolta risolutiva, accordo Malta non è fregatura"

Sui migranti "presto avremo un sistema di rimpatri efficace a livello europeo: l'Italia prepara la svolta risolutiva". Lo ha detto Giuseppe Conte a New York. "Rispetto l'opinione di tutti" ma, nei mesi scorsi, "tenevamo le persone in mare e poi avevamo una redistribuzione affidata alle telefonate mie e del ministro Moavero" e quindi la tesi che l'accordo di Malta sia una "fregatura" "non è sostenibile", ha aggiunto replicando alle affermazioni di Salvini.