Migranti, Conte: "Saremo duri e inflessibili con gli irregolari"

"Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare e che in questo momento, dopo tanti sacrifici fatti dagli italiani, i risultati siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a proposito degli ultimi sbarchi. "Non ce lo possiamo permettere - ha sottolineato Conte - dobbiamo essere duri, inflessibili".