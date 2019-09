Migranti, Conte: mai accettata formula "porti chiusi", è riduttiva

"Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di 'porti aperti e porti chiusi' e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla festa di Articolo 1. Sul nuovo governo, Conte ha spiegato di non avere "avuto incroci con questa sinistra, perché non sono mai stato militante, ma sono stato sempre molto attento per passione civica. Abbiamo sensibilità comuni di temi".