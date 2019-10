Migranti, Conte: "Dialogare con l'Africa per prevenire i flussi"

Giuseppe Conte punta al dialogo con i Paesi africani per prevenire i flussi e, parlando del progetto di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'Africa presentato da Coldiretti, Eni e Bonifiche Ferraresi a Cernobbio, spiega: "Ci presentiamo con le carte in regola per dialogare con il continente africano, per dare idee chiare e prospettive occupazionali. Questo è il modo migliore per prevenire flussi migratori che potrebbero essere destabilizzanti".