Migranti, commissario Ue a Meloni: "Il patto sull'asilo è la priorità"

"L'Italia è un partner chiave per la Commissione nella gestione della migrazione. L'attuazione del Patto sull'asilo e la migrazione è una priorità per quest'anno: dove potremo, faremo le cose più velocemente". Lo ha scritto su X il Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, dopo l'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. "Abbiamo discusso un approccio comune sui rimpatri quale anello mancante del Patto ed esplorato nuove idee per la gestione della migrazione", ha aggiunto Brunner.