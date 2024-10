Migranti, il Cdm proroga di altri sei mesi lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha prorogato lo stato di emergenza per i migranti. Lo ha reso noto Palazzo Chigi al termine della riunione. Come si legge in una nota, "il Cdm, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, di ulteriori sei mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo".