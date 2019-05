Migranti, bozza dl sicurezza: cambia multa, 50mila euro a nave

Cambiano le multe previste dal decreto sicurezza bis per chi soccorre migranti in mare: arriva infatti la possibilità di sanzionare le navi con una somma da 20mila a 50mila euro. È quanto emerge dalla bozza del decreto in esame del preconsiglio. Sparisce, a quanto emerge da un confronto con la bozza precedente, la sanzione da 3.500 a 5.500 euro per singolo "straniero trasportato" e viene sostituita da una multa ben più alta ma complessiva.